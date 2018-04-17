【數據解讀】券商料今年房產投資增速降，基建投資維持１３％增長

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，１－３月城鎮固定資產投資額同比增

７﹒５％，較預期低０﹒２個百分點，亦較１－２月７﹒９％的增速低０﹒４個百分點。單以３

月計增速為７﹒２％，環比回落０﹒７個百分點。

國泰君安證券發表報告表示，１－３月城鎮固定資投資增速略低於預期，基於基建投資增速

將持續低迷、房地產投資增速下跌，而製造業投資增速不會大幅度提高的預期下，整體固定資產

投資增速仍將下跌，預計２０１８年城鎮固定資產投資增速將為６﹒５％－７﹒０％，而民間固

定資產投資增速料可維持於７％以上。

報告又指，隨著地方政府賣地收入增速因房產市場持續調控而大幅放緩，加上新增貸款增速

維持低位，以及對ＰＰＰ項目庫整治對基建投資造成的短期壓力，預計２０１８年基建投資增速

或只能維持於１３％。另外，考慮到房地產市場的調控仍在增強，預計今年房地產投資增速將下

跌至２％－３％。

國泰君安認為，個別細分行業如城市軌道交通建設以及水利環保投資仍將維持較快增長。基

於現時行業估值偏低，重申行業「跑贏大市」評級，維持中國鐵建（０１１８６）、中交建

（０１８００）、中國中車（０１７６６））「收集」評級，以及中國中鐵（００３９０）及株

洲中車時代電氣（０３８９８）「買入」評級。（ｂｉ）

