《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》新華視點報道，外交部發言人華春瑩表示，美方
行為是典型的單邊主義和赤裸裸的經濟霸權。如果美方任性妄為，繼續逆潮流而動，我們必將嚴
陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰。（ｂｉ）
17/04/2018 16:06
【貿易開戰】外交部：若美方任性妄為，中方必嚴陣以待，毅然亮劍
《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》新華視點報道，外交部發言人華春瑩表示，美方
行為是典型的單邊主義和赤裸裸的經濟霸權。如果美方任性妄為，繼續逆潮流而動，我們必將嚴
陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰。（ｂｉ）
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