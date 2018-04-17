【貿易開戰】外交部：若美方任性妄為，中方必嚴陣以待，毅然亮劍

《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》新華視點報道，外交部發言人華春瑩表示，美方

行為是典型的單邊主義和赤裸裸的經濟霸權。如果美方任性妄為，繼續逆潮流而動，我們必將嚴

陣以待，毅然亮劍，打贏這場多邊主義和自由貿易的保衛戰。（ｂｉ）

