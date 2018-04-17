【中興受限】中信証券：被美禁運短期影響大，上游可替代性弱

《經濟通通訊社１７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）被美國禁運，

中信証券通信組發表報告指出，事件影響重大，貿易戰進一步發酵。

報告認為，短期影響重大。由於中興的基帶芯片、射頻芯片、存儲、大部分光器件均來自美

國，短期內影響重大。已有訂單的交付、訂單的新獲取都將受到很大影響，預計交付、回款都會

受到影響，是否會因為延遲交付導致客戶側的罰款需要根據披露的進一步信息判斷。

受消息影響，截止４月１６日美國股市收盤，中興採購量佔自身出貨量３０％的ＡＣＩＡ暴

跌３５﹒９７％，Ｏｃｌａｒｏ下跌１５﹒１８％、Ｌｕｍｅｎｔｕｍ下跌９﹒０６％。

報告指，總體而言上游可替代性較弱。在終端基帶芯片上，高通可被展訊取代。光模塊層面

，光迅科技（深：００２２８１）、中際旭創（深：３００３０８）可以在封裝部分進行替代，

同時國產也具有１０Ｇ以下光芯片能力，但高速光芯片部分依然依賴進口。博通、英特爾的基站

基帶ＦＧＰＡ、服務器芯片目前沒有替代品，美光的存儲可考慮從韓國進口，總體而言可替代性

較弱。

長期影響待觀察，報告認為，中興通訊本次遭美國禁運芯片不是一個孤立事件，而是中美貿

易戰下的一個縮影。對中興通訊的長期影響需要看兩國之間後續的談判斡旋結果，以及國產自主

可控替代化的發展進程。（ｃｔ）

