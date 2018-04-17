《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２７７１，較上個交易日升
１１３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７５點子，報６﹒２７４０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒２８１５。
美國總統特朗普指，中國及俄羅斯趁著美國聯儲局加息之際，在玩「貨幣貶值遊戲」，認為
「不可接受」。不過，美國財政部最新報告並沒有將任何國家列為「匯率操縱國」。（ｋｌ）
17/04/2018 09:57
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升７５點子，報６﹒２７４０
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒２７７１，較上個交易日升
１１３點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７５點子，報６﹒２７４０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒２８１５。
美國總統特朗普指，中國及俄羅斯趁著美國聯儲局加息之際，在玩「貨幣貶值遊戲」，認為
「不可接受」。不過，美國財政部最新報告並沒有將任何國家列為「匯率操縱國」。（ｋｌ）
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