《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７５點子，報
６﹒２７４０，其後反覆走弱，最低見過６﹒２８３０，跌１５點，收報６﹒２７６４，較上日
官方收盤價升５１點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後回，現跌５７點子，報６﹒２７２２。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２７７１，為逾兩周最高，較上個交易日升１１３點子。
美國總統特朗普指，中國及俄羅斯趁著美國聯儲局加息之際大玩「貨幣貶值遊戲」，認為
「不可接受」，言論打壓美元。（ｋｌ）
17/04/2018 16:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升５１點子，報６﹒２７６４
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７５點子，報
６﹒２７４０，其後反覆走弱，最低見過６﹒２８３０，跌１５點，收報６﹒２７６４，較上日
官方收盤價升５１點子。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後回，現跌５７點子，報６﹒２７２２。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２７７１，為逾兩周最高，較上個交易日升１１３點子。
美國總統特朗普指，中國及俄羅斯趁著美國聯儲局加息之際大玩「貨幣貶值遊戲」，認為
「不可接受」，言論打壓美元。（ｋｌ）
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