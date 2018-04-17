【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升５１點子，報６﹒２７６４

《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７５點子，報

６﹒２７４０，其後反覆走弱，最低見過６﹒２８３０，跌１５點，收報６﹒２７６４，較上日

官方收盤價升５１點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後回，現跌５７點子，報６﹒２７２２。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒２７７１，為逾兩周最高，較上個交易日升１１３點子。

美國總統特朗普指，中國及俄羅斯趁著美國聯儲局加息之際大玩「貨幣貶值遊戲」，認為

「不可接受」，言論打壓美元。（ｋｌ）

