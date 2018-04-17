【人行收水】消息稱人行未進行逆回購，今有３６７５億ＭＬＦ到期

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日未進行逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠，另有３６７５億元人民幣中期借

貸便利（ＭＬＦ）到期。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

