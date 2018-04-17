《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行開展３６７５億元人民幣中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作，利率為３﹒３％，較上次上調５基點，期限為一年。今日有３６７５億元人
民幣（ＭＬＦ）到期，即完全對沖到期量。
人行沒有進行逆回購操作，公開市場今日無淨投放或淨回籠。
人行於上月２２日，即美國聯儲局宣布加息２５個基點當日，上調當天進行的７天期逆回購
中標利率５基點，而今日進行的ＭＬＦ為調息後首次，人行上日（１６日）亦調高所進行的１４
天期逆回購中標利率５基點。（ｋｌ）
17/04/2018 09:55
【人行放水】人行進行３６７５億元等額ＭＬＦ，利率上調５基點
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行開展３６７５億元人民幣中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作，利率為３﹒３％，較上次上調５基點，期限為一年。今日有３６７５億元人
民幣（ＭＬＦ）到期，即完全對沖到期量。
人行沒有進行逆回購操作，公開市場今日無淨投放或淨回籠。
人行於上月２２日，即美國聯儲局宣布加息２５個基點當日，上調當天進行的７天期逆回購
中標利率５基點，而今日進行的ＭＬＦ為調息後首次，人行上日（１６日）亦調高所進行的１４
天期逆回購中標利率５基點。（ｋｌ）
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