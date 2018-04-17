【人行放水】人行進行３６７５億元等額ＭＬＦ，利率上調５基點

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，今日進行開展３６７５億元人民幣中期借貸便

利（ＭＬＦ）操作，利率為３﹒３％，較上次上調５基點，期限為一年。今日有３６７５億元人

民幣（ＭＬＦ）到期，即完全對沖到期量。

人行沒有進行逆回購操作，公開市場今日無淨投放或淨回籠。

人行於上月２２日，即美國聯儲局宣布加息２５個基點當日，上調當天進行的７天期逆回購

中標利率５基點，而今日進行的ＭＬＦ為調息後首次，人行上日（１６日）亦調高所進行的１４

天期逆回購中標利率５基點。（ｋｌ）

