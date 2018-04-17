【貿易開戰】統計局：中國不刻意追求貿易順差，追求貿易平衡

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，中美貿易

不僅是兩國之間的問題，也是一個國際性問題。中國從來不刻意追求貿易順差。對外貿易中，追

求的是貿易平衡，這種平衡也有利於國內經濟的發展。

他又指，關於中美貿易的問題，中國政府已經表明堅定的立場，對外開放的格局在進一步擴

大，東方不亮西方亮，貿易空間依然非常大，通過國內企業不斷增強競爭力能夠繼續保持進出口

貿易的平衡。（ｃｔ）

