《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，中美貿易
不僅是兩國之間的問題，也是一個國際性問題。中國從來不刻意追求貿易順差。對外貿易中，追
求的是貿易平衡，這種平衡也有利於國內經濟的發展。
他又指，關於中美貿易的問題，中國政府已經表明堅定的立場，對外開放的格局在進一步擴
大，東方不亮西方亮，貿易空間依然非常大，通過國內企業不斷增強競爭力能夠繼續保持進出口
貿易的平衡。（ｃｔ）
17/04/2018 10:55
【貿易開戰】統計局：中國不刻意追求貿易順差，追求貿易平衡
《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，中美貿易
不僅是兩國之間的問題，也是一個國際性問題。中國從來不刻意追求貿易順差。對外貿易中，追
求的是貿易平衡，這種平衡也有利於國內經濟的發展。
他又指，關於中美貿易的問題，中國政府已經表明堅定的立場，對外開放的格局在進一步擴
大，東方不亮西方亮，貿易空間依然非常大，通過國內企業不斷增強競爭力能夠繼續保持進出口
貿易的平衡。（ｃｔ）
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