【聚焦數據】統計局邢志宏：主要經濟體貨幣政策調整或衝擊中國

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，中國經濟

面臨的困難，目前來看最大的還是國際環境的不確定性影響，國內主要還是長期的發展不平衡、

不充分的一些問題比較突出。國際上貿易保護主義的抬頭，主要經濟體貨幣政策調整帶來的一些

外溢效應，同時金融市場還有一些動盪，可能都會對中國經濟產生一些衝擊。（ｃｔ）

