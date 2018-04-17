《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，中國經濟
面臨的困難，目前來看最大的還是國際環境的不確定性影響，國內主要還是長期的發展不平衡、
不充分的一些問題比較突出。國際上貿易保護主義的抬頭，主要經濟體貨幣政策調整帶來的一些
外溢效應，同時金融市場還有一些動盪，可能都會對中國經濟產生一些衝擊。（ｃｔ）
17/04/2018 12:11
【聚焦數據】統計局邢志宏：主要經濟體貨幣政策調整或衝擊中國
《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，中國經濟
面臨的困難，目前來看最大的還是國際環境的不確定性影響，國內主要還是長期的發展不平衡、
不充分的一些問題比較突出。國際上貿易保護主義的抬頭，主要經濟體貨幣政策調整帶來的一些
外溢效應，同時金融市場還有一些動盪，可能都會對中國經濟產生一些衝擊。（ｃｔ）
|生財有道17/04/2018
【禁制中興】美禁美企向中興售零件7年 券商: 短期影響大
|國際動態17/04/2018
星擬向Airbnb開綠燈 准住宅短租
|生財有道16/04/2018
【俄鋁風暴】孫柏文料即使俄鋁停牌仍續派息 解禁後將大升至4元
|生財有道16/04/2018
【FOCUS】海南自貿崛起 香江名句怎重寫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 若港人無力置業可買泰國大馬樓 無限量支持親孫
|專訪16/04/2018
詹培忠: 華資經紀逼至牆角無固定生意 成為金融中心孤兒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰