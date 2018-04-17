【聚焦數據】統計局：３月工業增加值增６％，遜預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，３月規模以上工業增加值同比增長６％，低

於市場預期的６﹒２％，較１－２月份回落１﹒２個百分點，環比增長０﹒３３％。一季度，規

模以上工業增加值同比增長６﹒８％。

分三大門類看，３月份，採礦業增加值同比下降１﹒１％，製造業增長６﹒６％，電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業增長５﹒８％。

分經濟類型看，３月份國有控股企業增加值同比增長５﹒７％；集體企業增長３﹒９％，股

份制企業增長６﹒５％，外商及港澳台商投資企業增長４﹒９％。

分行業看，３月份，４１個大類行業中有３６個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品

加工業增長９﹒３％，紡織業增長０﹒８％，化學原料和化學製品製造業增長４﹒３％，非金屬

礦物製品業下降０﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長５﹒２％，有色金屬冶煉和壓延加工

業增長５﹒９％，通用設備製造業增長６﹒８％，專用設備制造業增長１１﹒４％，汽車製造業

增長９﹒５％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長４﹒２％，電氣機械和器材製

造業增長８﹒４％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１２﹒８％，電力、熱力生產和供

應業增長５﹒１％。

分地區看，３月份，東部地區增加值同比增長５﹒１％，中部地區增長６﹒９％，西部地區

增長６﹒０％，東北地區增長５﹒４％。

３月份，工業企業產品銷售率為９７﹒３％，與上年同月持平；工業企業實現出口交貨值

１００１６億元人民幣，同比名義增長４﹒０％。（ｂｉ）

