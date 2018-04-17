【聚焦數據】統計局：首３月全國固定資產投資增７﹒５％，遜預期

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，首３月全國固定資產投資（不含農戶）

１００７６３億元（人民幣．下同），同比增長７﹒５％，略遜於市場預期的７﹒６％，增速比

１－２月份回落０﹒４個百分點，環比則增長０﹒５７％。其中，民間固定資產投資６２３８６

億元，同比增長８﹒９％。

分產業看，第一產業投資２９００億元，同比增長２４﹒２％，增速比１－２月份回落

３﹒６個百分點；第二產業投資３５８１３億元，增長２％，增速回落０﹒４個百分點；第三產

業投資６２０５０億元，增長１０％，增速回落０﹒２個百分點。

第二產業中，工業投資同比增長２％，增速比１－２月份回落０﹒４個百分點；其中，採礦

業投資同比增長２﹒５％，１－２月份為下降１３％；製造業投資增長３﹒８％，增速回落

０﹒５個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降８﹒９％，降幅擴大２﹒８個百

分點。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長１３％，

增速比１－２月份回落３﹒１個百分點。其中，水利管理業投資增長１０﹒１％，增速回落

２﹒８個百分點；公共設施管理業投資增長１３﹒４％，增速回落２﹒２個百分點；道路運輸業

投資增長１８﹒９％，增速回落０﹒２個百分點；鐵路運輸業投資下降５﹒１％，１－２月份為

增長３﹒４％。

分登記註冊類型看，內資企業投資同比增長８﹒４％，增速比１－２月份回落０﹒３個百分

點；港澳台商投資下降８％，降幅擴大４﹒４個百分點；外商投資下降６﹒１％，降幅擴大３個

百分點。（ｂｉ）

