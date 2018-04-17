《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，一季度，全國房地產開發投資２１２９１億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒４％，，創三年新高，增速比１－２月份加快０﹒５個百
分點，比上年同期加快１﹒３個百分點，其中住宅投資增長１３﹒３％。房屋新開工面積
３４６１５萬平方米，同比增長９﹒７％，其中住宅新開工面積增長１２﹒２％。（ｃｔ）
17/04/2018 10:05
【聚焦數據】統計局：首季房地產投資增１０﹒４％，創三年新高
《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布，一季度，全國房地產開發投資２１２９１億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒４％，，創三年新高，增速比１－２月份加快０﹒５個百
分點，比上年同期加快１﹒３個百分點，其中住宅投資增長１３﹒３％。房屋新開工面積
３４６１５萬平方米，同比增長９﹒７％，其中住宅新開工面積增長１２﹒２％。（ｃｔ）
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