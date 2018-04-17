《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局首次正式公布中國城鎮調查失業率，１－３月份就
業形勢總體穩定，全國城鎮調查失業率分別為５﹒０％、５﹒０％和５﹒１％，分別比上年同月
下降０﹒２、０﹒４和０﹒１個百分點。
３１個大城市城鎮調查失業率分別為４﹒９％、４﹒８％和４﹒９％，分別比上年同月下降
０﹒１、０﹒２和０﹒１個百分點。一季度末，外出務工農村勞動力總量１７４４１萬人，比上
年同期增加１８８萬人，增長１﹒１％。（ｂｉ）
17/04/2018 10:13
【聚焦數據】統計局：３月城鎮調查失業率５﹒１％，就業形勢穩定
《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局首次正式公布中國城鎮調查失業率，１－３月份就
業形勢總體穩定，全國城鎮調查失業率分別為５﹒０％、５﹒０％和５﹒１％，分別比上年同月
下降０﹒２、０﹒４和０﹒１個百分點。
３１個大城市城鎮調查失業率分別為４﹒９％、４﹒８％和４﹒９％，分別比上年同月下降
０﹒１、０﹒２和０﹒１個百分點。一季度末，外出務工農村勞動力總量１７４４１萬人，比上
年同期增加１８８萬人，增長１﹒１％。（ｂｉ）
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