【聚焦數據】統計局：３月城鎮調查失業率５﹒１％，就業形勢穩定

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局首次正式公布中國城鎮調查失業率，１－３月份就

業形勢總體穩定，全國城鎮調查失業率分別為５﹒０％、５﹒０％和５﹒１％，分別比上年同月

下降０﹒２、０﹒４和０﹒１個百分點。

３１個大城市城鎮調查失業率分別為４﹒９％、４﹒８％和４﹒９％，分別比上年同月下降

０﹒１、０﹒２和０﹒１個百分點。一季度末，外出務工農村勞動力總量１７４４１萬人，比上

年同期增加１８８萬人，增長１﹒１％。（ｂｉ）

