【聚焦數據】統計局：首季經濟運行「穩、新、優、好」四字概括

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，一季度經

濟運行的特點，用「穩、新、優、好」四個字來概括。

第一個字是「穩」。一季度經濟增長６﹒８％，這個增速和去年四季度持平，經濟增長率已

經連續１１個季度穩定在６﹒７％－６﹒９％的區間。就業穩步擴大，一季度各月城鎮調查失業

率穩定在５％左右。特別是３１個大城市城鎮調查失業率繼續保持在５％以下。國際收支基本平

衡，今年以來進口增速繼續高於出口增速，順差有所收窄，可以說進出口更趨平衡，外匯儲備保

持基本穩定。

第二個字是「新」。今年以來，新的市場主體在大量增加，一季度新登記企業達到１３２萬

戶，日均新登記企業１﹒４７萬戶，這是一個非常可觀的增量，說明大眾創業、萬眾創新極大地

煥發了經營熱情。新產業、新業態、新模式都在蓬勃發展。一季度，戰略性新興產業增加值增長

９﹒６％，增長幅度明顯高於規模以上工業平均增速。同時，網上零售額增長３５﹒４％，快遞

業務量增長３０％以上，增速繼續在加快。

第三個字是「優」。主要表現在經濟結構進一步優化，發展協調性提高。從產業結構來看，

服務業的主導作用在繼續增強，今年一季度服務業在經濟中的比重達到了５６﹒６％，比上年同

期提高了０﹒３個百分點。最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到７７﹒８％，高於資本形成總

額的貢獻率４６﹒５個百分點。

第四個字是「好」。主要表現在企業效益持續改善，居民收入穩步增加，綠色發展積極推進

。全國居民收入扣除價格因素實際增長６﹒６％，依然快於人均ＧＤＰ的增長，表明居民收入和

經濟增長基本同步。（ｃｔ）

