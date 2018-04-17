【聚焦數據】統計局：首季消費支出貢獻率７７﹒８％，轉型成效顯

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局新聞發言人邢志宏在新聞發布會上表示，轉型升級

成效明顯，經濟結構繼續優化。一季度，第三產業增加值對ＧＤＰ增長的貢獻率為６１﹒６％，

高於第二產業２５﹒５個百分點。最終消費支出對經濟增長的貢獻率為７７﹒８％，高於資本形

成總額４６﹒５個百分點。

一季度，全國工業產能利用率為７６﹒５％，比上年同期提高０﹒７個百分點。去庫存成效

突出，３月末商品房待售面積同比下降１６﹒７％。去槓桿成效持續顯現，２月末規模以上工業

企業資產負債率為５６﹒３％，同比下降０﹒８個百分點。實體經濟成本繼續降低，１－２月份

規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為８３﹒９８元，同比減少０﹒３３元。短板領

域投資快速增長，一季度生態保護和環境治理業、公共設施管理業、農業投資同比分別增長

３４﹒２％、１３﹒４％和２５﹒４％，分別快於全部投資２６﹒７、５﹒９和１７﹒９個百分

點。

新動能快速成長。一季度，全國新登記企業１３２﹒３萬戶，同比增長５﹒４％，日均新登

記企業１﹒４７萬戶。工業戰略性新興產業增加值同比增長９﹒６％，比規模以上工業快２﹒８

個百分點。綠色發展穩步推進。一季度，單位國內生產總值能耗同比下降３﹒２％。（ｃｔ）

