【ＦＯＣＵＳ】狂人侵侵劍指中國５Ｇ，突打匯率牌恐巨浪未至

【ＦＯＣＵＳ】全球第五大電信設備製造商、總部深圳的中興通訊（００７６３）

（深：００００６３），成為「狂人」特朗普冷戰思維的最新「中槍者」。美國商務部向該公司

發出為期７年的封殺令，禁止美企向其出售零件。中興ＡＨ股今早緊急停牌，雖暫免急挫衝擊，

但俄鋁（００４８６）前車之鑑在先，加上侵侵在推特突然斥責中國「玩貨幣貶值遊戲」、金管

局短短四日已累計６次入市托港匯－－被坊間稱作「中國金融山海關」的香港，暗湧頻現之後，

會否因「狂人」肆意舞高弄低，尚有滔天巨浪未至？



＊手段舞高弄低，殺傷力驚人＊



上周因習近平博鰲講話似有轉機的中美貿易戰，因特朗普最新打出匯率牌、中興牌而再次雪

上加霜。中興是中國僅次於華為的電信製造商巨頭，其生產的設備中約２５％－３０％零件皆由

美國企業提供，故今次封殺令大概率將帶來沉重打擊。

回想上周一（９日），美國宣布制裁俄鋁（００４８６）及其主要股東，令該股股價當日暴

跌逾５０％，單日市值蒸發３５６億港元。敘利亞事件後，擔憂新一輪制裁的俄鋁周一（１６日

）再挫３０％、今早反彈前一度續跌４％，在在反映侵侵手段殺傷力驚人。

代表中興通訊供應商的出口管制律師Ｄｏｕｇｌａｓ Ｊａｃｏｂｓｏｎ就稱，「鑑於他們

（中興）對美國產品和軟件的依賴，這對公司是毀滅性，並會對公司產生潛在的重大短期和長期

負面影響。」



＊「贏５Ｇ競賽，就贏全部」＊



分析認為，今次禁制令遠非美國商務部所指「中興向美國政府做出虛假陳述」這樣簡單，實

際是劍指５Ｇ乃至整個中國的高科技產業。

無獨有偶，美國行業組織ＣＴＩＡ（美國無線通信協會）周一（１６日）發布題為

「Ｒａｃｅ ｔｏ ５Ｇ」的報告，直指美國應該做所有能夠令自己保持無線通信領導地位的事

，因為當美國贏得５Ｇ競賽，就贏得了全部（Ｉｔ’ｓ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｔｈｅ

ＵＳ ｄｏｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ｗｅ ｃａｎ ｔｏ ｍａｉｎｔａｉｎ ｏｕｒ

ｗｉｒｅｌｅｓｓｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ﹒Ｂｅｃａｕｓｅ ｗｈｅｎ ｗｅ ｗｉｎ

ｔｈｅ ｒａｃｅ ｔｏ５Ｇ，ｗｅ ａｌｌ ｗｉｎ）。



＊藏大國競爭，全面遏制中國＊



上述報告並指，包括醫療、能源、交通、執法、電子商務、物流、教育等的每一個行業，都

將受到５Ｇ的影響，它將使美國變得更安全、更聰明、反應更快，這就是５Ｇ的力量。

不難看出，商人本性的特朗普挑起貿易戰，並非只是表面看來在意千億順差的簡單，而是全

面遏制中國。大和早前發表研究報告就指，不能再將中美稱之為貿易戰，而應是「大國競爭」。

新加坡《聯合早報》周一亦發表文章稱，特朗普不僅對中國打貿易戰，也對中國打投資戰和技術

戰，歸根究柢是「制度戰」。



＊加速班資回朝，美元荒恐至＊



金管局今日凌晨於紐約交易時段尾段，再買入約５７﹒７億港元，是自上周四（１２日）以

來第六度入市，金額亦是六次中最多。大和警告，隨著美國進一步加息，資金將加快流走，本港

銀行體系結餘２１０億美元只需要數星期時間便會完全用盡。當資金流出超過１５５０億美元，

將會出現流動性挑戰，而非單純的利息上升。

弔詭的是，美債孳息曲線周一盤中創逾十年最平水平的同時，反映離岸美元流動性的３個月

期Ｌｉｂｏｒ與隔夜指數掉期（ＯＩＳ）之差卻擴至２００９年以來最高的近６０點子水平，或

顯示境外美元加速班資回朝，離岸市場「美元荒」近在眼前。

低成本離岸美元融資不再，中資企業去年發行量高達２１４０億美元的美元債會否出現違約

風險？美元愈見緊缺之下，「弱美元」會否突然來個大幅升值？「全球最危險」的香港樓市會否

跌到你不信？中興事件的後續發酵，勢更精彩。《經濟通通訊社記者俞瑾》

