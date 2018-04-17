【人行降準】人行：降準置換ＭＬＦ，釋放４０００億增量資金

《經濟通通訊社１７日專訊》人行表示，從４月２５日起，下調大型商業銀行、股份制商業

銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率１個百分點。

中國人民銀行有關負責人表示，降準置換中期借貸便利，穩健中性的貨幣政策取向保持不變

，此次操作釋放４０００億元人民幣增量資金，大部分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行

，增加了小微企業貸款的低成本資金來源。

負責人指出，人行將要求相關金融機構把新增資金主要用於小微企業貸款投放，並適當降低

小微企業融資成本，改善對小微企業的金融服務，上述要求將納入宏觀審慎評估（ＭＰＡ）考核

。

負責人又稱，穩健中性的貨幣政策取向保持不變。此次降準釋放的資金大部分用於償還中期

借貸便利，屬於兩種流動性調節工具的替代，而餘下的小部分資金則與４月中下旬的稅期形成對

沖。因此在優化流動性結構的同時，銀行體系流動性的總量基本沒有變化，保持中性。

同時，中國是發展中國家，為了防範金融風險，仍需保持相對較高的存款準備金率。人行將

繼續實施穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理穩定，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增

長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。（ｂｉ）

