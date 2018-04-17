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17/04/2018 18:56

【人行降準】人行定向降準１個百分點，表列貨幣政策一覽

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行表示，從４月２５日起，下調大型商業銀行、股份制
商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率１個百分點。同
日，上述銀行將各自按照「先借先還」的順序，使用降準釋放的資金償還其所借央行的中期借貸
便利（ＭＬＦ）。

表列人民銀行貨幣政策一覽：

　　２０１８年
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　１月２５日　對普惠金融實施定向降準政策。

　　　４月２５日　從４月２５日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、
　　　　　　　　　非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率１個百分點；降準
　　　　　　　　　置換中期借貸便利，此次操作釋放４０００億元人民幣增量資金，大部
　　　　　　　　　分增量資金釋放給了城商行和非縣域農商行，增加了小微企業貸款的低
　　　　　　　　　成本資金來源。


　　２０１７年
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　９月３０日　自２０１８年起，對普惠金融實施定向降準政策，對於普惠金融貸款餘額或
　　　　　　　　　增量佔比達１﹒５％的商業銀行，可降準０﹒５個百分點；佔比達到１０％
　　　　　　　　　的銀行，可在第一檔基礎上再下調１個百分點。


　　２０１６年
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　２月２９日　自３月１日起，下調金融機構人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。　


　　２０１５年
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１０月２３日　自１０月２４日起，下調金融機構一年期貸款基準利率下調０﹒２５個百分
　　　　　　　　　點至４﹒３５％；一年期存款基準利率下調０﹒２５個百分點至１﹒５％；
　　　　　　　　　對商業銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限。

　　　　　　　　　２４日起，下調金融機構人民幣存款準備金率０﹒５個百分點，同時，為加
　　　　　　　　　大金融支持「三農」和小微企業的正向激勵，對符合標準的金融機構額外降
　　　　　　　　　低存款準備金率０﹒５個百分點。

　　　８月２５日　宣布自８月２６日起，金融機構一年期貸款基準利率下調０﹒２５個百分點
　　　　　　　　　至４﹒６％；一年期存款基準利率下調０﹒２５個百分點至１﹒７５％；其
　　　　　　　　　他各檔次貸款及存款基準利率、個人住房公積金存貸款利率相應調整。
　　　　　　　　　放開一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮動上限，活期存款以及一
　　　　　　　　　年期以下定期存款的利率浮動上限不變。

　　　　　　　　　９月６日起，下調金融機構人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。額外降低
　　　　　　　　　縣域農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社和村鎮銀行等農村金融機構
　　　　　　　　　準備金率０﹒５個百分點。額外下調金融租賃公司和汽車金融公司準備金率
　　　　　　　　　３個百分點。

　　　８月１１日　人民銀行決定完善人民幣兌美元匯率中間價報價，人民幣兌美元中間價８月
　　　　　　　　　１１日大貶１１３６點子，報６﹒２２９８，下調幅度達１﹒９％，創歷史
　　　　　　　　　最大降幅。
　　
　　　６月２７日　宣布雙重放水，６月２８日起，定向降準０﹒５個百分點；同時，金融機構
　　　　　　　　　一年期貸款基準利率下調０﹒２５個百分點至４﹒８５％；一年期存款基準
　　　　　　　　　利率下調０﹒２５個百分點至２％；

　　　５月１０日　５月１１日起下調金融機構一年期貸款基準利率０﹒２５個百分點至
　　　　　　　　　５﹒１％；一年期存款基準利率下調０﹒２５個百分點至２﹒２５％，同時
　　　　　　　　　結合推進利率市場化改革，將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準
　　　　　　　　　利率的１﹒３倍調整為１﹒５倍；

　　　４月１９日　自２０日起下調各類存款類金融機構人民幣存款準備金率１個百分點。農信
　　　　　　　　　社、村鎮銀行等農村金融機構額外降低存準率１個百分點，對中國農業發展
　　　　　　　　　銀行額外降低人民幣存準率２個百分點；對符合審慎經營要求且「三農」或
　　　　　　　　　小微企業貸款達到一定比例的國有銀行和股份制商業銀行可執行較同類機構
　　　　　　　　　法定水平低０﹒５個百分點的存準率。

　　　２月２８日　自３月１日起金融機構一年期貸款基準利率下調０﹒２５個百分點至
　　　　　　　　　５﹒３５％；一年期存款基準利率下調０﹒２５個百分點至２﹒５％，同時
　　　　　　　　　金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的１﹒２倍調整為１﹒３
　　　　　　　　　倍；其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。

　　　２月０４日　自２月５日起下調金融機構人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。同時，對
　　　　　　　　　小微企業貸款佔比達到定向降準標準的城市商業銀行、非縣域農村商業銀行
　　　　　　　　　額外降低人民幣存款準備金率０﹒５個百分點，對中國農業發展銀行額外降
　　　　　　　　　低人民幣存款準備金率４個百分點。

　　２０１４年
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１１月２１日　從１１月２２日起，一年期貸款基準利率下調０﹒４個百分點至５﹒６％；
　　　　　　　　　一年期存款基準利率下調０﹒２５個百分點至２﹒７５％。存款利率浮動區
　　　　　　　　　間的上限由存款基準利率的１﹒１倍調整為１﹒２倍。

　　８月２７日　　近日人民銀行對部分分支行增加支農再貸款額度２００億元人民幣，引導農
　　　　　　　　　村金融機構擴大涉農信貸投放。支農再貸款執行優惠利率，貧困地區符合條
　　　　　　　　　件的農村金融機構的支農再貸款利率還可在優惠利率基礎上再降１個百分點

　　６月０９日　　從６月１６日起，對符合審慎經營要求且「三農」和小微企業貸款達到一定
　　　　　　　　　比例的商業銀行（不含２０１４年４月２５日已下調過準備金率的機構）下
　　　　　　　　　調人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。同時，下調財務公司、金融租賃公
　　　　　　　　　司和汽車金融公司人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。
　
　　４月２２日　　從４月２５日起下調縣域農村商業銀行人民幣存款準備金率２個百分點，下
　　　　　　　　　調縣域農村合作銀行人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。調整後縣域農商
　　　　　　　　　行存準率１６％，農合行１４％，其中一定比例存款投放當地考核達標的縣
　　　　　　　　　域農商行、農合行分別執行１５％和１３％的準備金率。

　　１月２０日　　為中小金融機構提供流動性支持，在北京、江蘇、山東、廣東、河北、山西
　　　　　　　　　浙江、吉林、河南、深圳開展分支行常備借貸便利操作試點，期限分隔夜、
　　　　　　　　　７天和１４天三個檔次。

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