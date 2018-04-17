【本港經濟】調查：香港取代東京成為亞洲公幹費用最昂貴城市

《經濟通通訊社１７日專訊》人力資源管理顧問機構ＥＣＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

發表最新「出差津貼報告」，指出香港現已成為亞洲公幹費用最昂貴的城市。

該公司表示，香港雖然曾被東京超越，但現已再次成為亞洲公幹費用最昂貴城市。然而，這

次排名變動的主要原因是日圓在２０１７年貶值，令往日本公幹的支出下跌。到香港公幹的旅費

就維持於去年的水平，一般平均為每日５０８美元。

現時東京的一般公幹費用為平均每日５０１美元，低於２０１６年的５３７美元。

新加坡的公幹費用稍微增加，致排名繼續上升，現居第三位。現時到新加坡一般公幹的費用

為平均每日４７９美元，略高於２０１７年的４７２美元。

多個中國城市的標準出差成本均有所上升，上海現時在亞洲公幹費用最昂貴的城市中排名第

九。

不過，該公司表示，雖然香港是公幹費用最昂貴的亞洲城市，全球卻排在２０名以外，僅佔

第２９位，出差費用遠低於每日７９３美元的全球最昂貴城市紐約。

在全球排行榜佔第二位的日內瓦是歐洲公幹費用最昂貴的城市，每日平均出差費用達７０２

美元。

ＥＣＡ每年發表「出差津貼報告」，提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成

本中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣和的士費用，以及日常必需品開支。企

業將利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。（ｃｙ）

