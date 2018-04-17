【本港樓市】３月指標屋苑實用均呎價１﹒４萬元，連續１４月破頂

《經濟通通訊社１７日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場盤源有限，買家心急入市，

造就樓價持續上升，總結首季升幅比對去年第四季更明顯加速。

綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年３月份全港５０個指標屋苑的加權平均實用呎價報

１４３７１元，較２月的１４１３７元再升１﹒７％，已是第１４個月連環破頂。

若與２０１６年３月１０８８３元的升浪起步點計，樓價已連升２４個月，累積升幅高達

３２﹒１％，並較２０１５年８月的上次峰頂累升１７﹒４％。

至於今年首季度，樓價按季升４﹒６％，較去年第四季度的２﹒８％升幅顯著加快，主要反

映延長換樓期限制而刺激交投量價齊升。



＊３月份九龍區表現更跑贏大市＊



回顧全港三區樓價，３月份繼續全線錄得升幅並再創歷史新高，當中九龍區表現更跑贏大市

。九龍區２１個指標屋苑上月的加權平均實用呎價報１５５６３元，按月升１﹒８％，表現最凌

厲。港島區升幅與大市同步，８個屋苑上月平均實用呎價升１﹒７％，報１７３７６元。至於新

界區２１個屋苑的平均實用呎價單月亦升１﹒５％，報１２２９６元。

列入觀察名單的５０個指標屋苑當中，當中以將軍澳中心、奧運站維港灣、大圍名城及紅磡

海濱南岸樓價的按月實質升幅較顯著，上月分別錄７﹒４％、７﹒１％、６﹒８％及６﹒４％的

實質升幅。

樓價報跌的指標屋苑則有１５個，當中跌幅較顯著者包括西灣河鯉景灣、長沙灣昇悅居、青

衣盈翠半島及藍田麗港城，實質按月跌幅分別錄７﹒２％、３﹒８％、３﹒８％及３﹒３％。

（ｃｙ）

