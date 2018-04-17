《經濟通通訊社１７日專訊》港匯再次觸發弱方兌換保證，香港金管局在紐約交易時段尾段
再承接港元沽盤，買入約５７﹒７億港元，是上周四（１２日）以來第六度入市，令周三（１８
日）銀行體系戶口結餘降至１６０７﹒４３億港元。
港匯最新報７﹒８４９９，一年電期－４４４﹒６６╱－４３０﹒３４。（ｅｃ）
17/04/2018 08:09
【港匯弱勢】金管局接５７﹒７億港元沽盤，銀行結餘降至約千六億
《經濟通通訊社１７日專訊》港匯再次觸發弱方兌換保證，香港金管局在紐約交易時段尾段
再承接港元沽盤，買入約５７﹒７億港元，是上周四（１２日）以來第六度入市，令周三（１８
日）銀行體系戶口結餘降至１６０７﹒４３億港元。
港匯最新報７﹒８４９９，一年電期－４４４﹒６６╱－４３０﹒３４。（ｅｃ）
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