《經濟通通訊社１７日專訊》康健國際醫療（０３８８６）公布，截至２０１７年１２月
３１日止年度，由集團擁有５１％權益的合資公司「天匯」錄得虧損約２０００萬元；預期有關
應佔虧損將對集團年度財務表現造成重大不利影響。
另外，集團於同期內亦可能就集團之應收款項錄得減值虧損最多合共約２﹒３６億元，主要
由於新銳承兌票據確認減值虧損，料將對集團財務表現造成重大不利影響，甚或導致集團於以上
年度錄得公司擁有人應佔重大虧損。（ｇｌ）
17/04/2018 10:04
【企業盈警】康健國際（０３８８６）料去年度錄得重大虧損
《經濟通通訊社１７日專訊》康健國際醫療（０３８８６）公布，截至２０１７年１２月
３１日止年度，由集團擁有５１％權益的合資公司「天匯」錄得虧損約２０００萬元；預期有關
應佔虧損將對集團年度財務表現造成重大不利影響。
另外，集團於同期內亦可能就集團之應收款項錄得減值虧損最多合共約２﹒３６億元，主要
由於新銳承兌票據確認減值虧損，料將對集團財務表現造成重大不利影響，甚或導致集團於以上
年度錄得公司擁有人應佔重大虧損。（ｇｌ）
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