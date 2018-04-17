【企業盈警】康健國際（０３８８６）料去年度錄得重大虧損

《經濟通通訊社１７日專訊》康健國際醫療（０３８８６）公布，截至２０１７年１２月

３１日止年度，由集團擁有５１％權益的合資公司「天匯」錄得虧損約２０００萬元；預期有關

應佔虧損將對集團年度財務表現造成重大不利影響。

另外，集團於同期內亦可能就集團之應收款項錄得減值虧損最多合共約２﹒３６億元，主要

由於新銳承兌票據確認減值虧損，料將對集團財務表現造成重大不利影響，甚或導致集團於以上

年度錄得公司擁有人應佔重大虧損。（ｇｌ）

