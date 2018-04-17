【北水炒Ｄ乜】北水連續三日淨流出，港股急挫沽建行騰訊碧桂園

《經濟通通訊社１７日專訊》港股周一再有南下資金撒出１５﹒７９億元人民幣，是２月

２７日以來單日最高沽售額，北水連續三日錄得淨沽盤，合計流走２４﹒５７元人民幣；大市急

挫，主板成交按日增加１１﹒０％錄１０７６﹒４７億港元；周一港股市成交額錄１３６﹒１６

億，較上周五（１３日）回升４０﹒９５億，佔大市成交１２﹒６５％。

美、英、法三國周末空襲敘利亞，地緣政治再度緊張，美國股市上周五收低，加上收市後公

布的多個金融數據均遜預期，引發投資者拋售。港股周一窄幅高開４１點，惟午後在滬綜指跌穿

三千一關，港匯於三時左右再觸及７﹒８５弱方兌換保證令金管局再出手買入港元，港股跌勢加

劇，一度最多跌逾６００點，至收市前稍稍回升，最終全日仍走低４９２﹒７９點或１﹒６％，

報３０３１５﹒５９點。



＊騰訊曾再穿４００元，北水沽２﹒４億＊



吉林省政府、一汽集團與騰訊（００７００）簽署戰略合作框架協議以助吉林振興發展，雖

然中金維持騰訊５４０元目標價，但亦無阻該股隨市下跌。周一騰訊一度跌穿４００元關後，幸

而收市競價時段見承托，最終跌１﹒２３％，報４０３元，北水單日沽走２﹒３９億；金蝶

（００２６８）再次成為逆市奇萉，全日漲４﹒３７％，北水流入６７９１萬；中芯

（００９８１）遭北水沽４０５６萬。



＊內銀遭多重利淡消息夾擊，北水大手沽建行４﹒６億＊



有傳人行允許商業銀行上調存款利率浮動上限，分析指銀行息差將會收窄，利潤會大幅下降

，加上３月新增人民幣貸款及Ｍ２增速均遜預期，銀行股全線受壓，建行（００９３９）跌

２﹒３３％報７﹒９８元，北水大手沽售４﹒６億；工行（０１３９８）亦跌２﹒３５％報

６﹒６６元，北水沽１﹒８１億；招行（０３９６８）插４﹒２８％，北水沽６１７１萬。

內險股亦不能幸免要隨市滑落，平保（０２３１８）跌１﹒９７％，北水沽２﹒１９億；太

保（０２６０１）是表現相對較好的內險股，全日僅跌０﹒５８％，北水買入５４４３萬。



＊內房急挫，碧桂園北水單日沽近４億套現＊



市傳有分析指出內地樓市已進入「深層次」調控，加上有傳內銀獲准上調存款利率浮動上限

，料市民存款意願將會增加，而貸款購房投機意願則會降低，內房股應聲大跌，碧桂園

（０２００７）跌３﹒８７％，報１５﹒９元，北水大手沽３﹒７７億；融創（０１９１８）插

５﹒７％，北水沽７９８５萬；萬科（０２２０２）跌４﹒３％，北水沽２６０５萬；中國奧園

（０３８８３）挫４﹒７％，北水沽３８４０萬。（ｅｎ）

