【禁制中興】高盛料中興短期財務受影響，非美國供應商令成本增

《經濟通通訊社１８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）遭美國商務部

下令，禁止美方企業向其提供零部件，其ＡＨ股份正停牌。高盛發表研究報告指，中興高度依賴

美國零部件，難以即時轉移至其他供應商，料短期而言，財務方面會受到顯著影響。長遠而言，

中興可尋找非美國的供應商，但成本可能增加。

高盛表示，在電訊網絡業務方面，中興依賴美國的低功耗現場可程式邏輯閘陣列（ＦＰＧＡ

）技術，這個技術可被特殊應用積體電路（ＡＳＩＣ）所取代，但於不同地區的應用均需要先改

良設計，因此會花費更多時間。

雖然理論上，ＡＳＩＣ可取代ＦＰＧＡ，但成本會較高，彈性較低，可能需要數月甚至一年

時間才能推出服務。

手機業務方面，中興主要使用的零部件為高通的處理器及晶片，但同時亦有使用台灣晶片。

若果中興轉換供應商，需與美國網絡營運商取得認證。

至於出口禁令會否持續一段長時間，高盛認為，若果中美雙方透過談判達成協議，結果可能

不一樣。美國於２０１６年亦曾對中興下達禁令，但只持續１７日，中興其後可如常取得美國零

部件。（ｃｈ）



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