【港匯弱勢】野村料本季港銀加息２５點子，令銀行息差擴大３點子

《經濟通通訊社１８日專訊》野村證券發表報告指，根據２０１７年８至１０月的情況，金

管局出手捍衛港元，抽走市場資金８００億元，令一個月同業拆息由當時８月０﹒４２％，升至

２０１７年１２月２７日１﹒２１％，令ＨＩＢＯＲ與ＬＩＢＯＲ息差收窄至３６點子。

但有關利率正常化情況受到干擾，於２０１８年４月１２日 ＨＩＢＯＲ跌至０﹒７９％，

之後金管局才再出手。

另外，該行指，由於上周四開始金管局出手後，ＨＩＢＯＲ逐步攀升，一個月拆息升１０點

子至０﹒８９％，三個月升１２點子至昨日的１﹒３％。ＨＩＢＯＲ與ＬＩＢＯＲ息差於一個月

及三個月仍維持１個百分點及１﹒１個百分點。



＊野村估計很大機會今季最優惠利率會升＊



野村表示，該行觀察了４間銀行，包括中銀香港（０２３８８）、東亞銀行（０００２３）

、渣打銀行及恆生銀行（０００１１），相對於今年１月本港三個月及一年定存的利息上調７至

４５點子，６間銀行三個月定存平均為０﹒８３％，一年為１﹒１３％，東亞銀行定存息最高，

三個月１﹒２４％，一年為１﹒７％。

野村估計很大機會今季最優惠利率會上升，對銀行息差有利，料銀行息差會擴大３點子，而

上一輪美國加息於２００４至０６年發生，期內最優惠利率升３００點子，而美國加息４２５點

子，而港銀平均息差於期內升３６點子，中銀則升５１點子。野村料，如果今年Ｐ加息一次，中

銀香港息差擴大６點子至１﹒６３％，恆生亦擴大２點子至１﹒９６％。

另外，今日金管局再度入市，令銀行體系結餘於周四降至１４６１﹒５１億元，而２０１７

年８月至１０月金管局出手共抽走８００億元，是次由上周四至今累計抽走３３６億元。

（ｃｙ）



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