【企業盈警】看通集團（０１０５９）料中期錄得額外虧損

《經濟通通訊社１８日專訊》看通集團（０１０５９）發盈警，除於截至２０１７年１２月

３１日止六個月之之未經審核中期業績披露的虧損外，預期公司可能錄得額外虧損。此乃主要由

於根據文化產品的最新鑒證，以及估值報告稿本就文化產品存貨作進一步減值約２７００萬元。

該公司將於本月底公布之經審核中期業績。（ｔｔ）

