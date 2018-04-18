《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德表示，美國與中國正在努力
化解當前的貿易紛爭，目前為止中國方面持續給出更多具建設性的反應，更指針對中國進口產品
的關稅，有可能數個月都還不會被徵收。
當問及特朗普與安倍晉三的會談時，庫德洛稱，美國希望日本開放部分市場，特別是農業。
（ｍｎ）
18/04/2018 09:23
【貿易開戰】白宮經濟顧問：中國對貿易紛爭給予建設性回應
《經濟通通訊社１８日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德表示，美國與中國正在努力
化解當前的貿易紛爭，目前為止中國方面持續給出更多具建設性的反應，更指針對中國進口產品
的關稅，有可能數個月都還不會被徵收。
當問及特朗普與安倍晉三的會談時，庫德洛稱，美國希望日本開放部分市場，特別是農業。
（ｍｎ）
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