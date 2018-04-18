【美朝破冰】美國中情局局長蓬佩奧親赴北韓密會金正恩

《經濟通通訊社１８日專訊》美國官員稱，美國國務卿提名人兼現任中情局局長蓬佩奧在復

活節周末期間秘密出訪北韓，並與北韓領導人金正恩會面，以討論雙邊首腦會晤事宜。

蓬佩奧此次出訪使他成為已知與金正恩見過面的最高級別美國官員，蓬佩奧與平壤的對話令

特朗普更加相信，是有可能與北韓就解除核武達成富有成果的協商。（ｍｎ）

