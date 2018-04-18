《經濟通通訊社１８日專訊》美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ將結束對日本居民的交易服
務，此前日本監管部門收緊對虛擬貨幣的監管。
Ｋｒａｋｅｎ表示，目前打算專注於其它國家市場，不過今後亦有可能恢復在日本的服務。
在虛擬貨幣交易追蹤機構ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ對交易所的２４小時交易量排名中，
Ｋｒａｋｅｎ名列全球第十，在日本的影響甚微。（ｍｎ）
18/04/2018 14:33
【代幣風暴】美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ宣布退出日本市場
《經濟通通訊社１８日專訊》美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ將結束對日本居民的交易服
務，此前日本監管部門收緊對虛擬貨幣的監管。
Ｋｒａｋｅｎ表示，目前打算專注於其它國家市場，不過今後亦有可能恢復在日本的服務。
在虛擬貨幣交易追蹤機構ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ對交易所的２４小時交易量排名中，
Ｋｒａｋｅｎ名列全球第十，在日本的影響甚微。（ｍｎ）
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