【代幣風暴】美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ宣布退出日本市場

《經濟通通訊社１８日專訊》美國虛擬貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ將結束對日本居民的交易服

務，此前日本監管部門收緊對虛擬貨幣的監管。

Ｋｒａｋｅｎ表示，目前打算專注於其它國家市場，不過今後亦有可能恢復在日本的服務。

在虛擬貨幣交易追蹤機構ＣｏｉｎＭａｒｋｅｔＣａｐ對交易所的２４小時交易量排名中，

Ｋｒａｋｅｎ名列全球第十，在日本的影響甚微。（ｍｎ）

