《經濟通通訊社１８日專訊》近期敘利亞地緣政治緊張局勢正在消退，但美國原油產量正在
達到歷史最高水平。科威特石油大臣表示，油組及其他產油國將在６月會議上考慮將減產協議延
長至明年。
據悉，沙特阿拉伯、俄羅斯、阿聯酋、阿曼、阿爾及利亞及科威特等國的能源部長們周五（
２０日）將出席聯合部長級監督委員會的會議。
油價於亞洲時間繼續造好，美國期油及布蘭特期油均升０﹒５％，報６７﹒０５及
７２﹒１２美元。（ｍｎ）
18/04/2018 15:40
【油市博奕】科威特石油大臣：油組可能進一步延長減產
《經濟通通訊社１８日專訊》近期敘利亞地緣政治緊張局勢正在消退，但美國原油產量正在
達到歷史最高水平。科威特石油大臣表示，油組及其他產油國將在６月會議上考慮將減產協議延
長至明年。
據悉，沙特阿拉伯、俄羅斯、阿聯酋、阿曼、阿爾及利亞及科威特等國的能源部長們周五（
２０日）將出席聯合部長級監督委員會的會議。
油價於亞洲時間繼續造好，美國期油及布蘭特期油均升０﹒５％，報６７﹒０５及
７２﹒１２美元。（ｍｎ）
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