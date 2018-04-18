《經濟通通訊社１８日專訊》冠軍科技（０００９２）發盈警，預計除於截至２０１７年
１２月３１日止六個月之未經審核中期業績披露的虧損外，預期可能錄得額外虧損。
主要由於根據文化產品的最新鑒證及估值報告稿本，就文化產品存貨作進一步減值約
６２００萬元；及可能需要就集團的投資物業，作出約１﹒８２億元的額外減值。
預期將於４月底公布經審核之中期業績。（ａｌ）
18/04/2018 09:09
【企業盈警】冠軍科技：預期中期錄額外虧損，因存貨及物業減值
《經濟通通訊社１８日專訊》冠軍科技（０００９２）發盈警，預計除於截至２０１７年
１２月３１日止六個月之未經審核中期業績披露的虧損外，預期可能錄得額外虧損。
主要由於根據文化產品的最新鑒證及估值報告稿本，就文化產品存貨作進一步減值約
６２００萬元；及可能需要就集團的投資物業，作出約１﹒８２億元的額外減值。
預期將於４月底公布經審核之中期業績。（ａｌ）
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