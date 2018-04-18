《經濟通通訊社１８日專訊》正大企業（０３８３９）宣布，預期截至２０１８年３月３１
日止三個月公司股東應佔綜合溢利，將按年增加約１﹒５倍。
增加主要由於應佔合營企業溢利顯著增加，這主要是由於２０１８年首季度基建投資的增
長，帶動在中國西部卡特彼勒機械設備的銷售增加。
預期將於５月中旬公布集團首季業績。（ｆｆ）
18/04/2018 09:04
【企業盈喜】正大企業料首季多賺１﹒５倍，應佔合營企業溢利增加
《經濟通通訊社１８日專訊》正大企業（０３８３９）宣布，預期截至２０１８年３月３１
日止三個月公司股東應佔綜合溢利，將按年增加約１﹒５倍。
增加主要由於應佔合營企業溢利顯著增加，這主要是由於２０１８年首季度基建投資的增
長，帶動在中國西部卡特彼勒機械設備的銷售增加。
預期將於５月中旬公布集團首季業績。（ｆｆ）
|國際動態18/04/2018
fb揭蒐集非用戶資料 配對廣告
|生財有道17/04/2018
【人行降準】楊德龍: 人行降準是及時雨 緩資金壓力提振市場信心
|生財有道17/04/2018
【人行降準】人行下調部分金融機構存準率 以置換中期借貸便利
|剖析天下17/04/2018
【FOCUS】狂人侵侵劍指中國5G 突打匯率牌恐巨浪未至
|生財有道17/04/2018
【禁制中興】林嘉麒: 中興與美方和解前 手機及通訊設備股仍受壓
|生財有道17/04/2018
【禁制中興】美禁美企向中興售零件7年 券商: 短期影響大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰