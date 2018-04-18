【企業盈喜】正大企業料首季多賺１﹒５倍，應佔合營企業溢利增加

《經濟通通訊社１８日專訊》正大企業（０３８３９）宣布，預期截至２０１８年３月３１

日止三個月公司股東應佔綜合溢利，將按年增加約１﹒５倍。

增加主要由於應佔合營企業溢利顯著增加，這主要是由於２０１８年首季度基建投資的增

長，帶動在中國西部卡特彼勒機械設備的銷售增加。

預期將於５月中旬公布集團首季業績。（ｆｆ）

