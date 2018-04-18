【港匯弱勢】工銀亞洲：若美國再加息，利率上升周期將啟動

《經濟通通訊社１８日專訊》工銀亞洲副行政總裁唐希強於記者會表示，港匯近期觸及

７﹒８５弱方兌換保證，相信本港亦面對加息壓力。由於市場流動性充裕，香港尚未加息，但若

果未來兩至三個月美國再加息，必定影響本港市場，相信利率上升周期開始，亦會帶動資金成本

上漲，貸款需求必定受影響。

但他表示，中國今年預料仍可錄得６﹒５％ＧＤＰ增長，美國經濟指標亦良好，相信不會因

為資金成本上漲而影響投資氣氛。今年首季工銀亞洲可望實現業務雙位數增長，預計今年整體前

景良好。（ｃｈ）

