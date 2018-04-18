《經濟通通訊社１８日專訊》工銀亞洲副行政總裁唐希強於記者會表示，港匯近期觸及
７﹒８５弱方兌換保證，相信本港亦面對加息壓力。由於市場流動性充裕，香港尚未加息，但若
果未來兩至三個月美國再加息，必定影響本港市場，相信利率上升周期開始，亦會帶動資金成本
上漲，貸款需求必定受影響。
但他表示，中國今年預料仍可錄得６﹒５％ＧＤＰ增長，美國經濟指標亦良好，相信不會因
為資金成本上漲而影響投資氣氛。今年首季工銀亞洲可望實現業務雙位數增長，預計今年整體前
景良好。（ｃｈ）
18/04/2018 13:24
【港匯弱勢】工銀亞洲：若美國再加息，利率上升周期將啟動
《經濟通通訊社１８日專訊》工銀亞洲副行政總裁唐希強於記者會表示，港匯近期觸及
７﹒８５弱方兌換保證，相信本港亦面對加息壓力。由於市場流動性充裕，香港尚未加息，但若
果未來兩至三個月美國再加息，必定影響本港市場，相信利率上升周期開始，亦會帶動資金成本
上漲，貸款需求必定受影響。
但他表示，中國今年預料仍可錄得６﹒５％ＧＤＰ增長，美國經濟指標亦良好，相信不會因
為資金成本上漲而影響投資氣氛。今年首季工銀亞洲可望實現業務雙位數增長，預計今年整體前
景良好。（ｃｈ）
|生財有道18/04/2018
【FOCUS】降準藥效存疑 再通脹及匯率風險不得不防
|國際動態18/04/2018
fb揭蒐集非用戶資料 配對廣告
|生財有道17/04/2018
【人行降準】楊德龍: 人行降準是及時雨 緩資金壓力提振市場信心
|生財有道17/04/2018
【人行降準】人行下調部分金融機構存準率 以置換中期借貸便利
|剖析天下17/04/2018
【FOCUS】狂人侵侵劍指中國5G 突打匯率牌恐巨浪未至
|生財有道17/04/2018
【禁制中興】林嘉麒: 中興與美方和解前 手機及通訊設備股仍受壓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰