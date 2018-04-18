【上海專電】國資委：全體央企將參加中國國際進口博覽會

《經濟通通訊社記者楊英傑１８日上海專電》上海於今年１１月５日－１０日舉辦中國國際

進口博覽會，國務院國資委表示，為充分利用首屆中國國際進口博覽會提供的良好平台，積極組

織指導中央企業及其下屬企業、機構參會，９８家中央企業將全部參加首屆中國國際進口博覽會

進行洽談采購。

國資委副秘書長彭華崗早前接受採訪時表示，央企會加大開放合作的力度，特別是在進口方

面，中央企業會積極參與中國國際進口博覽會，並組建采購團。

