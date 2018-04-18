《經濟通通訊社記者楊英傑１８日上海專電》上海市經濟和信息化委員會披露，上海啟動智
能網聯汽車開放道路測試一個月來，上汽集團（滬：６００１０４）和中國電動車初創企業蔚來
汽車道路測試長到１３０小時，測試里程已超過３０００公里，總體情況良好，未發生交通違法
事件及安全事故。
上海市經信委表示，將根據測試需求發放更多測試牌照、開放更多道路。今年３月１日，上
海在全國率先啟動智能網聯汽車開放道路測試，劃定第一階段智能網聯汽車開放測試道路５﹒６
公里，同時向上汽集團和蔚來汽車發放三張測試牌照。
18/04/2018 09:12
【上海專電】上海智能網聯汽車道路測試首月，１３０小時零意外
《經濟通通訊社記者楊英傑１８日上海專電》上海市經濟和信息化委員會披露，上海啟動智
能網聯汽車開放道路測試一個月來，上汽集團（滬：６００１０４）和中國電動車初創企業蔚來
汽車道路測試長到１３０小時，測試里程已超過３０００公里，總體情況良好，未發生交通違法
事件及安全事故。
上海市經信委表示，將根據測試需求發放更多測試牌照、開放更多道路。今年３月１日，上
海在全國率先啟動智能網聯汽車開放道路測試，劃定第一階段智能網聯汽車開放測試道路５﹒６
公里，同時向上汽集團和蔚來汽車發放三張測試牌照。
|國際動態18/04/2018
fb揭蒐集非用戶資料 配對廣告
|生財有道17/04/2018
【人行降準】楊德龍: 人行降準是及時雨 緩資金壓力提振市場信心
|生財有道17/04/2018
【人行降準】人行下調部分金融機構存準率 以置換中期借貸便利
|剖析天下17/04/2018
【FOCUS】狂人侵侵劍指中國5G 突打匯率牌恐巨浪未至
|生財有道17/04/2018
【禁制中興】林嘉麒: 中興與美方和解前 手機及通訊設備股仍受壓
|生財有道17/04/2018
【禁制中興】美禁美企向中興售零件7年 券商: 短期影響大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰