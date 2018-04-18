【上海專電】上海智能網聯汽車道路測試首月，１３０小時零意外

《經濟通通訊社記者楊英傑１８日上海專電》上海市經濟和信息化委員會披露，上海啟動智

能網聯汽車開放道路測試一個月來，上汽集團（滬：６００１０４）和中國電動車初創企業蔚來

汽車道路測試長到１３０小時，測試里程已超過３０００公里，總體情況良好，未發生交通違法

事件及安全事故。

上海市經信委表示，將根據測試需求發放更多測試牌照、開放更多道路。今年３月１日，上

海在全國率先啟動智能網聯汽車開放道路測試，劃定第一階段智能網聯汽車開放測試道路５﹒６

公里，同時向上汽集團和蔚來汽車發放三張測試牌照。

