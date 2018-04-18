【上海專電】上海首季ＧＤＰ增長６﹒８％，增速同比持平

《經濟通通訊社記者楊英傑１８日上海專電》上海統計局公布，今年首季上海全市生產總值

增長６﹒８％，增速與去年同期持平，亦與全國一季度數據也持平。目前上海ＧＤＰ增速已經連

續第１７個季度保持在６﹒６％－７﹒１％之間。

上海首季新增就業崗位１７﹒５１萬個，同比增加約７８００個；截至３月底，城鎮登記失

業人數為２０﹒８６萬人，同比減少１﹒７４萬人。物價方面，上海居民消費價格同比上漲

１﹒８％，漲幅同比回落０﹒４個百分點。

首季，上海規模以上工業增加值增長７﹒６％，增速同比提高１﹒２個百分點；上海全社會

固定資產投資比去年同期增長７﹒７％，增速比去年全年提高０﹒４個百分點；貨物進出口總額

比去年同期增長５﹒９％，其中進口總額增長８﹒５％，出口總額增長２﹒０％；上海對外直接

投資中方投資額為３７億美元，增長１﹒５倍。

房地產市場方面成交跌轉升，首季上海新建商品房銷售面積增長５﹒２％，其中新建商品住

宅增長４﹒７％。

上海市統計局指出，上海經濟仍面臨一些不確定和不利因素，工業繼續保持較快增長的難度

較大，國際貿易摩擦等外部風險可能會給外貿進出口、利用外資和對外投資等帶來一定的影響，

但上海經濟將繼續穩中向好的態勢。

