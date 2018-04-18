【北水炒Ｄ乜】北水連續五日流出創紀錄，買騰訊中芯沽建行華晨

《經濟通通訊社１８日專訊》北水周三再度減持港股，兩市合計淨沽盤４﹒６６億元，為連

續第五日流出港股，累計淨流出金額達３６﹒６８億元，是自深股通開通以來首見。

周三主板成交１１７５﹒６８億，與上日成交大致相若；港股通成交額１３５﹒３２億，佔

大市成交１１﹒５１％。

恆指周三收報３０２８４﹒２５點，升２２１﹒５點或０﹒７４％。北水淨流入最多的個股

為騰訊、中芯、華虹半導體；而淨沽走最多的個股為建行、華晨、舜宇。



＊人行降準內銀回勇，惟逾２億北水再沽建行＊



人行放水內銀股上揚，建行（００９３９）升１﹒１４％，惟北水再沽走２﹒４９億，為周

三最多北水淨沽盤個股，三日計淨沽盤達８﹒９３億。

平保（０２３１８）再遭北水沽走６５８２萬，三日計淨沽盤８﹒９３億，平保周三收跌

０﹒２５％。



＊芯片股獲中金唱好落鑊，北水買中芯華虹＊



中金發報告指，中興（００７６３）在被美國禁制後，預計中國可能會加大力度發展半導體

行業，多隻芯片股隨即急升，中芯（００９８１）急升９﹒８％，北水周三買入１﹒６１億；華

虹半導體（０１３４７）大幅抽高１５﹒７％，北水同樣流入１﹒６１億。

但另一邊廂，舜宇（０２３８２）繼續捱沽，至挫近６％後周三再跌１﹒１６％，北水沽售

１﹒２７億，兩日計沽盤２﹒４９億。

騰訊（００７００）盤中一度失守四百關，至尾盤獲資金支持，最終揚０﹒７％，剛好收報

４００元，北水周三流入１﹒８億，三日計淨沽盤４９００萬。



＊汽車股大地震，近２億北水沽華晨＊



瑞信唱淡汽車股並將華晨（０１１１４）評級由「跑贏大市」下調至「跑輸大市」，該股隨

即急挫９﹒４％，北水沽１﹒８５億；吉利（００１７５）挫２﹒４６％，為表現最差恆指成分

股，北水沽６９０１萬。（ｅｎ）

