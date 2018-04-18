《經濟通通訊社１８日專訊》天水圍居屋天麗苑實呎升破１﹒３萬元，不但比屋苑舊紀錄高
出約８﹒９％，而且呎價更超越同區私人屋苑，貴絕天水圍。
市場消息稱，天麗苑高層１０室，實用面積２１２方呎，近日以２９０萬元（已補地價）售
出，實呎１３６７９元。（ｃｌ）
18/04/2018 16:13
【本港樓市】天麗苑呎價首破１﹒３萬，貴絕天水圍
《經濟通通訊社１８日專訊》天水圍居屋天麗苑實呎升破１﹒３萬元，不但比屋苑舊紀錄高
出約８﹒９％，而且呎價更超越同區私人屋苑，貴絕天水圍。
市場消息稱，天麗苑高層１０室，實用面積２１２方呎，近日以２９０萬元（已補地價）售
出，實呎１３６７９元。（ｃｌ）
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