【本港樓市】新地九肚雲端洋房標售呎價４﹒２５萬元，創區內新高

《經濟通通訊社１８日專訊》新地（０００１６）九肚新盤雲端今日以招標形式售出兩幢洋

房，錄總成交金額為２﹒７１億元。其中一幢實用面積３７４０平方呎的Ｈｏｕｓｅ

Ｐｒｅｍｉｅｒ ７洋房成交金額為１﹒５９億元，呎價達４﹒２５萬元，創區內呎價新高。

另一間成功標售的洋房為實用面積２９３８平方呎的Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｍｉｅｒ ５洋房

，以１﹒１２億元成交，呎價為３﹒８１萬元。（ｋｙ）

