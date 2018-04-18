《經濟通通訊社１８日專訊》新地（０００１６）九肚新盤雲端今日以招標形式售出兩幢洋
房，錄總成交金額為２﹒７１億元。其中一幢實用面積３７４０平方呎的Ｈｏｕｓｅ
Ｐｒｅｍｉｅｒ ７洋房成交金額為１﹒５９億元，呎價達４﹒２５萬元，創區內呎價新高。
另一間成功標售的洋房為實用面積２９３８平方呎的Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｍｉｅｒ ５洋房
，以１﹒１２億元成交，呎價為３﹒８１萬元。（ｋｙ）
18/04/2018 18:10
【本港樓市】新地九肚雲端洋房標售呎價４﹒２５萬元，創區內新高
《經濟通通訊社１８日專訊》新地（０００１６）九肚新盤雲端今日以招標形式售出兩幢洋
房，錄總成交金額為２﹒７１億元。其中一幢實用面積３７４０平方呎的Ｈｏｕｓｅ
Ｐｒｅｍｉｅｒ ７洋房成交金額為１﹒５９億元，呎價達４﹒２５萬元，創區內呎價新高。
另一間成功標售的洋房為實用面積２９３８平方呎的Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｍｉｅｒ ５洋房
，以１﹒１２億元成交，呎價為３﹒８１萬元。（ｋｙ）
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