《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３２９點，升１６點，高水
４５點，最新報３０２９９點，跌１４點，高水１５點，合約成交５１１６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９８９點，無升跌，高水３點，最新報
１１９９５點，升６點，高水９點，合約成交１６１３張。（ｊｎ）
18/04/2018 18:38
【夜期時段】即月期指最新報３０２９９點，跌１４點，高水１５點
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３２９點，升１６點，高水
４５點，最新報３０２９９點，跌１４點，高水１５點，合約成交５１１６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９８９點，無升跌，高水３點，最新報
１１９９５點，升６點，高水９點，合約成交１６１３張。（ｊｎ）
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