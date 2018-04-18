【夜期時段】即月期指最新報３０２９９點，跌１４點，高水１５點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０３２９點，升１６點，高水

４５點，最新報３０２９９點，跌１４點，高水１５點，合約成交５１１６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９８９點，無升跌，高水３點，最新報

１１９９５點，升６點，高水９點，合約成交１６１３張。（ｊｎ）

