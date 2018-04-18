【企業盈警】大唐投資國際（０１１６０）料年度虧損擴大最多八成

《經濟通通訊社１８日專訊》大唐投資國際（０１１６０）發盈警，預期截至今年３月３１

日止年度錄得之虧損按年擴大約７０％至８０％。公司指，主要歸因於與上一財政年度相比，截

至２０１８年３月３１日止年度之行政開支有所增加。（ｊｎ）

