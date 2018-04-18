《經濟通通訊社１８日專訊》大唐投資國際（０１１６０）發盈警，預期截至今年３月３１
日止年度錄得之虧損按年擴大約７０％至８０％。公司指，主要歸因於與上一財政年度相比，截
至２０１８年３月３１日止年度之行政開支有所增加。（ｊｎ）
18/04/2018 18:16
【企業盈警】大唐投資國際（０１１６０）料年度虧損擴大最多八成
《經濟通通訊社１８日專訊》大唐投資國際（０１１６０）發盈警，預期截至今年３月３１
日止年度錄得之虧損按年擴大約７０％至８０％。公司指，主要歸因於與上一財政年度相比，截
至２０１８年３月３１日止年度之行政開支有所增加。（ｊｎ）
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