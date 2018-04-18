《經濟通通訊社１８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，原定於
明日披露今年第一季度報告，因尚需就美國商務部工業與安全局激活拒絕令對公司的影響進行評
估，導致無法在前述日期披露今年第一季度報告。
因此董事會審議並批准今年第一季度報告的日期，將延後至公司確定的較晚日期。公司將適
時發布進一步公告披露董事會審議今年第一季度報告的日期。
應公司要求，公司Ｈ股自昨日（１７日）起在香港聯交所短暫停牌，並將維持停牌以待刊發
內幕消息公告。（ｊｎ）
18/04/2018 18:48
【禁制中興】中興（７６３）需評估制裁影響，延遲公布首季業績
《經濟通通訊社１８日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，原定於
明日披露今年第一季度報告，因尚需就美國商務部工業與安全局激活拒絕令對公司的影響進行評
估，導致無法在前述日期披露今年第一季度報告。
因此董事會審議並批准今年第一季度報告的日期，將延後至公司確定的較晚日期。公司將適
時發布進一步公告披露董事會審議今年第一季度報告的日期。
應公司要求，公司Ｈ股自昨日（１７日）起在香港聯交所短暫停牌，並將維持停牌以待刊發
內幕消息公告。（ｊｎ）
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