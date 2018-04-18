【細談年金】表列終身年金和現時市面延期年金產品的異同

《環富通基金頻道１８日專訊》表列終身年金和市面延期年金產品的異同：



將推出的終身年金 市面上的延期年金

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計劃目標 應對長壽風險 及早儲蓄以提供退休後保障

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收取年金保障期 終身 退休後一段時期，如１０年，

近年個別已延長至８５歲以上至終身

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申請資格 ６５歲或以上 多數在６５歲之前（個別在７０歲前）

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投保形式 一次過投保 退休前以月供╱年供形式投保

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投保上下限 上限１００萬，最低５萬元 具彈性，上限可高於１００萬元

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年內部回報率 較高，估計約４％－５％ 較低，一般約３％

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相同處 身故保障：投保人於年金期內身故，收益人可收取年金的餘額或額外賠償

，使計劃下總獲發金額最少達已繳保費的某百分比

（一般為１０１％至１１０％不等，終身年金為１０５％）

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優點 高齡長者亦符合申請資格 具彈性：可一次過收取年金，亦可按月

內部回報率較高 收取，或附加人壽、意外等保障

簡單易明

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缺點 投保額低，每月收取年金額較低 內部回報率較低

或不足以應付生活費用 中途退保並不保本

未收已繳保費１０５％前中途退保

並不保本（餘額會折算為現值）

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（ｈｏ，ｈｌ）

