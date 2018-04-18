《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行管會決定不追討四名被取消議員資格的梁國雄、羅冠
聰、劉小麗及姚松炎的全數薪津。
姚松炎回應指，自己在履行立法會議員接近一年的時間，立法會均有其投票、發言、政策倡
議等紀錄，認為行館會追討其薪津沒有法律基礎，早應停止。他表示，其他行動會待與律師和其
他民主派朋友商討後再行公布。（ｃｗ）（ｚｚ）
18/04/2018 19:10
【香港政情】行管會決定不追討薪津，姚松炎回應：早應停止
《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行管會決定不追討四名被取消議員資格的梁國雄、羅冠
聰、劉小麗及姚松炎的全數薪津。
姚松炎回應指，自己在履行立法會議員接近一年的時間，立法會均有其投票、發言、政策倡
議等紀錄，認為行館會追討其薪津沒有法律基礎，早應停止。他表示，其他行動會待與律師和其
他民主派朋友商討後再行公布。（ｃｗ）（ｚｚ）
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