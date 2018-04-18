【香港政情】陳帆：若規限單位面積不可過細，市民未必能負擔樓價

《經濟通通訊社１８日專訊》》立法會財務委員會繼續審議２０１８至１９財政年度開支預

算。多名議員關注市場「納米樓」數量大增的問題，民建聯劉國勳和經民聯劉業強均提出，政府

是否可以就單位面積過細而作出限制。運輸及房屋局局長陳帆表示，若政府透過法例訂立了單位

面積的適切標準，變相令市民置業有「最低消費」，或更難負擔樓價。（ｃｗ）（ｚｚ）

