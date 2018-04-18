《經濟通通訊社１８日專訊》２０１６年發生的旺角騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦被
控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪，他早前承認一項襲警罪，案件在高等法院繼續審訊，梁天琦第
二天出庭自辯，承認因壓抑不到自己的憤怒，襲擊了一名警務人員，表示對當晚使用暴力感抱歉
。
梁天琦指，從來無計劃過於事發當晚使用暴力，只是想聲援小販，保護香港本土文化，同時
想保護在場市民。
梁天琦早前已承認一項襲警罪，他指事後反思「己所不欲勿施於人」的道理，知道不應向他
人使用暴力，對傷害他人感到非常抱歉。（ｆｗ）（ｚｚ）
18/04/2018 12:19
【香港政情】旺角騷亂案梁天琦自辯：抱歉使用暴力，惟難壓抑憤怒
《經濟通通訊社１８日專訊》２０１６年發生的旺角騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦被
控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪，他早前承認一項襲警罪，案件在高等法院繼續審訊，梁天琦第
二天出庭自辯，承認因壓抑不到自己的憤怒，襲擊了一名警務人員，表示對當晚使用暴力感抱歉
。
梁天琦指，從來無計劃過於事發當晚使用暴力，只是想聲援小販，保護香港本土文化，同時
想保護在場市民。
梁天琦早前已承認一項襲警罪，他指事後反思「己所不欲勿施於人」的道理，知道不應向他
人使用暴力，對傷害他人感到非常抱歉。（ｆｗ）（ｚｚ）
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