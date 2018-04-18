《經濟通通訊社１８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華表示，就加強規管人對人促銷電
話，大部分意見傾向立法規管，讓消費者可拒絕有關來電，當局會著手草擬法例，然後提交立法
會，以解決困擾市民多年的問題。
另外，邱騰華希望立法會盡快通過《旅遊業條例草案》，政府可成立旅監局，透過法定機構
形式規管旅遊業界。（ｆｗ）（ｚｚ）
18/04/2018 16:01
【香港政情】邱騰華：政府將立法加強規管人對人的促銷電話
《經濟通通訊社１８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華表示，就加強規管人對人促銷電
話，大部分意見傾向立法規管，讓消費者可拒絕有關來電，當局會著手草擬法例，然後提交立法
會，以解決困擾市民多年的問題。
另外，邱騰華希望立法會盡快通過《旅遊業條例草案》，政府可成立旅監局，透過法定機構
形式規管旅遊業界。（ｆｗ）（ｚｚ）
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