【香港政情】行管會指４名被ＤＱ議員須歸還１９至３１萬預支款項

《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會決定，不追討４名被取消議員資格的劉

小麗、梁國雄、羅冠聰和姚松炎的薪津。

行管會主席梁君彥指，行管會是有權作出追討，但考慮到成功追討所涉及的訴訟費用，初步

估計需要８位數字，在得到政府回覆和法律意見，以及審慎利用公帑的原則下，決定不追討４名

人士的薪津。

梁君彥指，４名人士仍須歸還已預支的項目，每人涉及約１９萬至３１萬元不等。若４人未

能在指定日期前歸還，行管會仍會追討所有已支付的款項。（ｃｗ）（ｚｚ）

