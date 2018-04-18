《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會主席梁君彥表示，本月７日晚上，一名
議員在立法會大樓指定示威區集會時，不理會秘書處勸喻，搭建一個超過准許尺寸的舞台，行管
會已向該議員發出警告信。
梁君彥指，行管會認為示威區的範圍較小，在該處搭建舞台會對使用人士構成危險，認為應
該禁止在示威區搭建任何舞台，將會就此諮詢所有議員。
行管會亦同意在２號會議室增加座位以容納全體議員，由６６個增至８４個，工程將於暑假
進行，希望兩個月後能夠完成。（ｃｗ）（ｚｚ）
18/04/2018 16:14
【香港政情】一議員於示威區搭建的舞台尺寸過大被行管會發信警告
《經濟通通訊社１８日專訊》立法會行政管理委員會主席梁君彥表示，本月７日晚上，一名
議員在立法會大樓指定示威區集會時，不理會秘書處勸喻，搭建一個超過准許尺寸的舞台，行管
會已向該議員發出警告信。
梁君彥指，行管會認為示威區的範圍較小，在該處搭建舞台會對使用人士構成危險，認為應
該禁止在示威區搭建任何舞台，將會就此諮詢所有議員。
行管會亦同意在２號會議室增加座位以容納全體議員，由６６個增至８４個，工程將於暑假
進行，希望兩個月後能夠完成。（ｃｗ）（ｚｚ）
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