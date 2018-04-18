【港匯弱勢】陳茂波發網誌指毋須過慮，有信心香港能應付資金外流

《經濟通通訊社１８日專訊》財政司司長陳茂波於今個星期「司長隨筆」中以「毋須過慮做

好準備」為題，談及港匯近期走弱，指本港金融體系抗震力強，籲市民毋須過分擔心。

陳茂波指，港匯近期一如其所料，在上周四（１２日）觸及了７﹒８５的弱方兌換保證水平

，金管局向市場買港元、沽美元，是聯繫匯率制度自２００５年推出優化措施後首次入市。行文

之時，金管局已經四度承接港元沽盤，買入約９６﹒６億港元。



＊聯匯自動調節，港金融體系抗震力強＊



他指「一如所料」，並非因為我有水晶球，事實上，他和政府多位財金官員，近期不厭其煩

多次預告，美國聯儲局自２０１５年１２月起至今六度加息，港美息差已經明顯拉闊，吸引「套

戥交易」使港元流向美元。

他解釋，根據聯繫匯率制度的「四步曲」：資金流出→結餘收縮→港息上升→匯率穩定。當

令港元利率正常化，減少與美息差距時，港匯資金流出的情況因此減慢甚至停止，港匯會企穩。

這完全是機制設計之內的正常運作。

而當局已一早做好準備。自２００９年美國實施量化寬鬆政策以來，約共有１３００億美元

流入了香港。金管局把這筆相等於約１萬億港元的資金全數投放在一些高流動性和信貸質素良好

的美元資產（例如美國國庫券），能夠迅速變現成美元現金。

所以，陳茂波直言，即使遇上極端情況，出現大額資金要求沽港元、買美元，金管局都絕對

能夠應付這些兌換要求。現時港元貨幣基礎約１﹒７萬億港元，亦全數有上述的美元資產支持，

為資金流出提供極大的緩衝。此外，金管局過去不斷加強銀行的風險管理，並為銀行進行壓力測

試，提高銀行業界的防範意識和準備。因此，他非常有信心香港能夠應付極端情況下資金大量流

走引發的挑戰。



＊利息趨升，無可避免＊



陳茂波，自從美國開始加息以來，香港利率已經趨升，以樓宇按揭常用作基準的一個月銀行

同業拆息為例，已從２０１５年底的０﹒２２％升至最近的０﹒８５％。在資金流出後港元利率

會更趨近美息，即使從目前港美息差幅度看來，短期內不會出現大幅飊升的情況，借貸人的利息

開支亦難免會因而上升。

他呼籲市民在借貸時要持務實和審慎的態度，不應期望超低息環境無止境地持續下去，必須

要慎重考慮能否應付貸款利息開支上升的情況，同時亦要注意利息趨升對資產價格以至對自己投

資的可能影響，量力而為，小心管理好風險。（ｆｗ）

